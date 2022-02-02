В Магнитогорске 17-летнего парня задержали с наркотиками

Молодой человек планировал сбыть запрещенное вещество

В Магнитогорске задержали 17-летнего подростка, который приобрел наркотик и намеревался сбыть его. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили 1 февраля в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

По данным следствия, 17-летний магнитогорец в ноябре 2021 года приобрел у неизвестных наркотическое вещество массой более 1,7 грамма для того, чтобы в дальнейшем продать его. Однако молодой человек был задержан сотрудниками полиции при попытке сбыта.

«Возбуждено уголовное дело по пункту „г“ части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконное приобретение и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“). В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Челябинске будут судить 18-летнюю девушку и ее 17-летнего друга за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы.