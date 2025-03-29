В Магнитогорске 15-летний водитель скутера пострадал в ДТП

Подросток госпитализирован, родители оштрафованы

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В пятницу, 28 марта, вечером в Магнитогорске 15-летний водитель скутера попал в ДТП и получил травмы, сообщили в городской ГАИ.

Авария произошла в районе дома № 54 по улице Советской в десятом часу вечера. 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, когда в него врезался скутер, которым управлял 15-летний парень. Подросток двигался навстречу авто на запрещающий сигнал светофора. Защитной экипировки на нем не было. В результате ДТП парень получил травмы и был доставлен в больницу.

В отношении одного из родителей пострадавшего составили административный протокол о передаче управления транспортом лицу, не имеющему прав (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ). Размер штрафа по ней достигает 30 тысяч рублей.