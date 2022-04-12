В Магнитогорске 15 человек эвакуировали при пожаре в квартире

Возгорание произошло на первом этаже дома

В Магнитогорске вечером 11 апреля произошел пожар в доме по улице Николая Шишка. В квартире на первом этаже загорелся диван, пламя перекинулось на стены. Из дома эвакуировали 15 человек, из них — 5 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пять человек эвакуированы с помощью спасательных комплектов по маршевой лестнице в сопровождении пожарных. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте пожара работали 6 единиц техники, 20 человек личного состава.