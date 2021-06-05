В Магнитогорске 10-летний мальчик застрял в оконной решетке

Очевидцы вызвали спасателей

3 июня в Магнитогорске Челябинской области ребенок зажал палец, схватившись за решетку на окне во время игры. Очевидцам пришлось вызывать спасателей. Подробнее рассказали накануне, 4 июня, в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Мальчишки, играя, лазали по козырькам придомовых пристроек. В какой-то момент 10-летний пострадавший схватился за решетку на окне, и его палец оказался зажатым в железной конструкции. Работники офиса, чье окно выходит во двор, сразу же вызвали спасателей и до их приезда как могли успокаивали ребенка.

«Дежурная смена Магнитогорского отряда областной поисково-спасательной службы в считанные минуты прибыла на место происшествия. Осмотр показал, что палец сильно травмирован. Спасатели при помощи комбинированных ручных ножниц разжали металл и освободили зажатую руку»,— уточнили в ведомстве.

Для оказания ребенку необходимой медицинской помощи спасатели вызвали «скорую».

