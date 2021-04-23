В магазинах Челябинской области нашли две тонны контрафактной одежды и обуви

Возбуждены уголовные дела

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Челябинские таможенники выявили в магазинах региона 1300 единиц контрафактных товаров. Ущерб правообладателей составил 2,7 миллиона рублей. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе таможни.

Оперативные мероприятия прошли в Челябинске, Аше, Озерске, Миассе и Снежинске.

В ходе рейда по крупным торговым точкам было найдено около двух тонн контрафактных товаров — одежды, обуви и аксессуаров под видом мировых брендов Adidas, Nike, CK, Chanel, Fila, Kappa, Puma и других.

«В результате совместных мероприятий отделами полиции городов Аши и Миасса возбуждено 3 уголовных дела по статье 180 УК РФ „Незаконное использование средств индивидуализации товаров“», — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Всего из магазинов изъято 1300 единиц товара.