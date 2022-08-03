В лобовом столкновении под Верхним Уфалеем погибли три человека

Одного пострадавшего отправили в больницу с травмами

Вечером 3 августа на 28-ом километре автодороги «Верхний Уфалей — Красноуфимск» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой». Три человека погибли, один в больнице, сообщает в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



На месте погибли водитель «Приоры» 1968 года рождения и пассажирка, женщина лет 30-35. Водителя «Весты» 1981 года рождения доставили в больницу, его пассажирка, женщина лет 35-40 лет, скончалась. Личности погибших устанавливаются.

На месте работают сотрудники ДПС, пожарные и бригада скорой помощи.