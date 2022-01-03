В лобовом столкновении автомобилей возле Магнитогорска погиб пассажир иномарки

Смертельная авария произошла в условиях снегопада на изгибе дороги

Сегодня на 201-ом километре дороги «Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск» в Агаповском районе области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

Иномарка «Хендай Солярис» во время снегопада на изгибе дороги вылетела на встречную полосу и врезалась во внедорожник «Мицубиси Паджеро Спорт».

«По предварительный данным, 46-летняя женщина за рулем „Хендай Солярис“ на изгибе дороги вправо не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем „Мицубиси“, за рулем которой находился 34-летний водитель»,— сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

В результате ДТП 50-летний пассажир автомобиля «Хендай» скончался по дороге в больницу, водитель — госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.