В лобовом ДТП в Саткинском районе погибли два человека

Еще троих, в том числе 15‑летнюю девочку, госпитализировали

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 14 марта, на 13‑м километре автодороги Сатка — Бакал 24‑летняя женщина за рулем Kia выехала на полосу встречного движения (выезд разрешен) и столкнулась с автомобилем Toyota, за рулем которого находился 64‑летний водитель, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

«В результате аварии на месте скончался водитель Toyota и 36‑летняя пассажирка Kia. Госпитализированы пассажир японского авто, водитель Kia и ее 15‑летняя пассажирка», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд отправил в СИЗО 58‑летнего водителя Geely, устроившего пьяную смертельную аварию в Челябинске.