В лобовом ДТП под Челябинском пострадала 15‑летняя девочка

Школьницу госпитализировали

На автодороге Челябинск — Октябрьское 35-летний водитель «УАЗ-Патриот» при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении ВАЗ-21120. В столкновении пострадали 47-летяя и 15-летняя пассажирки легковушки, сообщили в ОГИБДД Копейска.

От удара ВАЗ вылетел в кювет. Пострадавших госпитализировали с травмами.

Ка ранее сообщал наш сайт, на 79-м километре автодороги Челябинск — Троицк водитель грузовика Volvo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia. Легковушка съехала в кювет.