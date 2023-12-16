Сегодня, 16 декабря, в Сосновском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан» и «ВАЗ». В результате пассажир отечественного авто от полученных травм скончался. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Авария произошла в 10 часов утра на 30 километре автодороги Западный обход Челябинска. 46-летняя женщина, управляя иномаркой, обгоняя следующий впереди автомобиль, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «ВАЗ-21074».
В результате травмы получил 19-летний пассажир отечественного авто. Его на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, где он скончался.
В ведомстве отметили, что обгон на данном участке разрешен. По факту аварии проводится проверка.