В лобовом ДТП под Челябинском погиб 19-летний парень

Водитель «Ниссан» выехала на встречку, совершая обгон

Сегодня, 16 декабря, в Сосновском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан» и «ВАЗ». В результате пассажир отечественного авто от полученных травм скончался. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 10 часов утра на 30 километре автодороги Западный обход Челябинска. 46-летняя женщина, управляя иномаркой, обгоняя следующий впереди автомобиль, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «ВАЗ-21074».

В результате травмы получил 19-летний пассажир отечественного авто. Его на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, где он скончался.

В ведомстве отметили, что обгон на данном участке разрешен. По факту аварии проводится проверка.