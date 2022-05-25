В лобовом ДТП на трассе в Челябинской области погиб 22‑летний сотрудник ГИБДД

Проводится служебная проверка

В ДТП с двумя автомобилями на трассе М-5 в Челябинской области в районе стелы Европа — Азия вечером 24 мая погиб 22-летний сотрудник ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Установлено, что за рулем автомобиля „Шевроле-Лачетти“ находился сотрудник отдела ГИБДД ОМВД России по Златоустовскому городскому округу. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение служебной проверки», — рассказали в ведомстве.

По уточненным данным, авария произошла на 1757-м километре автодороги Москва — Челябинск в районе Миасса. Сотрудник ГИБДД выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд-Фокус», за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате оба водителя скончались. Пассажирку «Форда» доставили в больницу с тяжелыми травмами.