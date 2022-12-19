В лобовом ДТП на трассе погибла художница из Снежинска

Женщина не справилась с управлением

На автодороге Касли — Озерск 46-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Hyundai ix35 под управлением 27-летней женщины, сообщает ГИБДД Озерска. Авария случилась в воскресенье, 18 декабря.

«В результате ДТП водитель Hyundai Solaris погибла на месте. 34-летняя пассажирка другого авто получила травмы, госпитализирована», — рассказали в Госавтоинспекции.

Погибшей оказалась художница из Снежинска Надежда Ветрова. Женщина вела мастер-классы для детей и участвовала в благотворительных акциях. Ее уход стал большой трагедией для всего города.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области в ДТП на обледенелых дорогах погибли два человека.