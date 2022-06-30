Пожилые супруги из Миасса отправились в лес за грибами и через несколько часов поняли, что заблудились. Путники позвонили в экстренную службу, сообщили сегодня, 30 июня, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Буквально через полчаса спасатели обнаружили автомобиль грибников и через некоторое время самих потерявшихся. Медицинская помощь им не понадобилась», — сообщили в ПСС.
Накануне в Златоусте в лесу потерялся 29-летний мужчина. В экстренные службы обратилась его сестра. Мужчину нашли около поселка Магнитка.
Как ранее сообщал наш сайт, Поисково-спасательная служба региона сообщила подробности поисков пожилой пары из Златоуста, двое суток бродившей по лесам в районе национального парка «Таганай».
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