В лесу под Кыштымом почти неделю ищут 84‑летнюю пенсионерку

В поиске задействованы около 200 человек, обследовано более 1700 км

В лесах под Кыштымом уже почти неделю продолжаются поиски 84‑летней женщины, которая пропала с территории СНТ «Кварц» 31 мая.

Как рассказали в отряде «ЛизаАлерт», в работе задействованы 195 человек, в том числе полиция, спасательные ведомства, «РМК Поиск», «Легион-Спас», ПСО «Дозор» и неравнодушные местные жители.

«Поиск идет в труднопроходимой болотистой местности. Пройдено и обследовано на спецтехнике более 1731 км; там, где не может проехать техника, облеты совершают операторы БПЛА. По многолетнему опыту знаем — люди часто находятся именно в том месте, куда „точно не пойдет! “», — рассказывают в отряде.

«ЛизаАлерт» благодарит всех, кто помогает работе штаба — связью, организацией питания и быта, и напоминает: отряд никогда не просит денежной помощи, не имеет карт, счетов и виртуальных кошельков.

Для обеспечения выходящих на задачи поисковых групп нужны вода, репелленты, скотч, перчатки х/б, очки защитные, «сушилки» для обуви, влажные салфетки, энергетические напитки и шоколадные батончики, горячее питание, а также нужны продукты, которые могут служить альтернативой сухому пайку (или сухой паек), позволяя поисковикам дольше оставаться на задачах.

«Нам крайне необходимы добровольцы, готовые работать в лесной зоне. Не забудьте одеться по погоде — выбирайте удобную, непромокаемую одежду и обувь с надежной фиксацией голеностопа (например берцы или трекинговые ботинки), а также резиновые сапоги. Возьмите с собой дождевик и запасной комплект одежды, чтобы быть готовыми к любым условиям», — говорят в отряде.

Также можно поделиться бонусами «Газпромнефть», чтобы водители могли довозить поисковиков до штаба и увозить их с поиска домой. Как это сделать, можно найти на странице отряда в VK.