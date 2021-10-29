В лесу под Челябинском нашли туши косуль

Полиция проводит проверку

В Сосновском районе на границе с Каштакским бором обнаружили туши двух убитых и разделанных косуль. Об этом Первому областному информагентству сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

«Туши животных обнаружил инспектор ОГУ „Особо охраняемые природные территории“ во время патрулирования. Предположительно, убийство косуль произошло на землях сельхозназначения, на границе с Каштакским бором. Мы сразу вызвали полицию. Проводится проверка», — рассказал Виталий Безруков.