В лесу под Челябинском нашли обгоревшее тело 21‑летнего парня

СК проводит проверку

В минувшие выходные в лесу рядом с поселком Вавиловец Сосновского района было найдено тело 21-летнего студента. Об этом Первому областному информагентству сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По факту происшествия проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

По данным Первого областного информагентства, парень учился в ЮУрГУ. Он скончался от множественных ожогов. По предварительным данным, молодой человек мог свести счеты с жизнью.

В пресс-службе ЮУрГУ отказались комментировать информацию и рассказывать о личности студента.