В лесу под Челябинском наркоман украл у парня телефон и перевел себе 30 тысяч рублей

Подозреваемого задержали

В полицию с заявлением об ограблении обратился 22-летний житель Сосновского района. Он сообщил, что вечером гулял в лесном массиве, и вдруг к нему подошел мужчина. Неизвестный, угрожая расправой, украл у него смартфон и вынудил сообщить пароль от банка, после чего перевел на свой счет все имевшиеся у парня 30 тысяч рублей. В какой-то момент потерпевшему удалось сбежать и сообщить о произошедшем правоохранителям. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские опросили потерпевшего и составили фоторобот подозреваемого. После нескольких дней усердной работы правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Еще чуть позже его задержали и доставили в отдел полиции.

Нападавшим оказался 26-летний наркозависимый мужчина. Его водворили в изолятор временного содержания и возбудили уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Также в его отношении составили протокол о потреблении наркотиков (статья 6.9 КоАП РФ).