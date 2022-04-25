В лесу национального парка «Зигальга» из‑за непотушенного костра вспыхнул пожар

В ГУ МЧС по региону напоминают, что в лесах запрещено разводить огонь

На территории нацпарка «Зигальга» возле берега реки Юрюзань вспыхнул пожар. Об этом сегодня, 25 апреля, рассказали в пресс-службе национального парка.

Возгорание с помощью системы космического мониторинга обнаружили накануне.

«В борьбе с огнем участвовали 7 человек. Ситуация осложнялась тем, что добраться к месту ЧП можно было только на лодке. Чтобы локализовать пожар, потребовалось больше 12 часов. Сейчас сотрудники службы охраны „Зигальги“ продолжают следить за ситуацией. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать непотушенный костер, который оставили участники одного из сплавов», — рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области начались сезонные лесные пожары.

В 2021 году на территории Челябинской области произошло 1086 лесных пожаров. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м. При этом площадь возгораний выросла в пять раз — до 41,4 тысячи га. Ущерб оценивается в 1,053 млрд рублей.



Кроме того, наступил опасный период для садоводов и дачников. Сотрудники МЧС напоминают, что разводить костер можно только в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях); расстояние до построек должно быть не менее 5 метров; очистка от сухих листьев и веток вокруг мангала — 2 метра.

При этом недопустимо использование мангала/жаровни с повреждениями, из которых возможно выпадение горючих материалов.