В лесу Челябинской области обнаружили бочку с ядовитым веществом

Спасатели вывезли находку

Накануне, 2 сентября, в лесу в Кыштыме обнаружили ржавую поврежденную бочку, из которой испарялось вещество с едким запахом. Прибывшие на вызов спасатели вывезли емкость с территории лесного массива и устранили ЧП, сообщили сегодня в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

200-литровую бочку с признаками утечки ядовитого вещества с химическим запахом обнаружили грибники в районе СНТ «Геолог». Трава и почва под ней были обуглены. Ближе, чем на 15 метров, к емкости невозможно было подойти из-за едкого запаха. О находке местные жители сообщили в экстренные службы.

«Прибывшие по сигналу спасатели Кыштымского отряда с применением защитных костюмов произвели разведку в указанном месте, совместно с сотрудниками полиции организовали оцепление, вызвали специалистов радиационной, химической и биологической защиты МЧС России, которыми и были завершены все необходимые работы по устранению ЧП»,— сообщили в ведомстве.