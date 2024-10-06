В лесном массиве под Челябинском произошел крупный пожар

Существовала угроза жилым домам

Накануне днем в Сосновском районе в лесном массиве произошел крупный пожар: огонь распространился на площади 1,8 гектара, существовала угроза зданиям и Каштакскому бору. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня, сообщили ИА «Первое областное» в отделе надзорной деятельности № 17.

Первыми запах гари почувствовали жители деревень Новое поле и Казанцево, так как пожар произошел неподалеку от этих населенных пунктов. Затем его почувствовали и автомобилисты, которые ехали по Свердловскому тракту. Они же увидели дымку от пожара.

«Сообщение о пожаре поступило в 12:55, по прибытию спасатели обнаружили горение березы на площади 1,8 гектара. Возгорание на постройки не перекинулось»,— уточнили в ОНД № 17.

На месте ЧП работали семь пожарных и три единицы техники. Также им помогали представители лесничества. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.