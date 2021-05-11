В лесничестве возле нацпарка «Зигальга» вспыхнул пожар

Вероятно, туристы оставили непотушенный костер

Сотрудники национального парка «Зигальга» помогли пожарным ликвидировать возгорание на территории Месединского лесничества. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Вспыхнувший пожар уничтожил больше 5 гектаров леса. На особо охраняемую территорию нацпарка «Зигальга» огонь не перекинулся — стихию остановила река. Однако если бы теплая погода сопровождалась порывами ветра, то вода не стала бы помехой для более крупного пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать непотушенный костер, оставленный отправившимися на сплав по Юрюзани туристами. В главном управлении лесами по Челябинской области сообщили, что за минувшие сутки пожары в регионе уничтожили более 10 гектаров леса.

«С 1 мая начался пожароопасный сезон в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов», — напомнили в ведомстве.

Также южноуральцев призывают не разводить костры в лесах.

Как ранее писал наш сайт, в социальных сетях жители Челябинской области жалуются на запах гари и дымку.

В пресс-службе регионального Минэкологии сегодня сообщили, что в некоторых регионах Уральского федерального округа — Тюменской, Свердловской, Курганской областях — горит более 150 тысяч гектаров леса. Сейчас эта дымка добралась и до Челябинской области.