В Ленинском районе Челябинска закрыли опасные аттракционы

Они работали в сквере «Семейный» и на улице Новороссийской

В Челябинске, в сквере «Семейный» на улице Энергетиков, 21б, и на улице Новороссийской у дома № 118В/1 закрыли опасные аттракционы, которые не прошли обязательную процедуру государственной регистрации и не имели разрешения на эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

«Каждый аттракцион — это источник повышенной опасности. Поэтому он должен пройти обязательную регистрацию в управлении Гостехнадзора и получить государственный регистрационный знак и свидетельство о государственной регистрации. Знак должен быть размещен на видном месте при входе на аттракцион, а свидетельство должно храниться у оператора. Регистрация означает, что специалисты проверили техническое состояние аттракциона и подтвердили, что он безопасен», — отмечают в пресс-службе.

Сообщить о работе опасных аттракционов можно в Гостехнадзор по телефону 8 (351) 239-61-85 (Челябинск, ул. Сони Кривой, 75а, кабинет 501).