«Собственник квартиры, ранее не судимый местный житель 1983 года рождения, предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам на систематической основе. Известно, что мужчина также употребляет запрещенные к обороту вещества», — замечают в пресс-службе.
Во время рейда в наркопритоне находились наркозависимые лица. На трех челябинцев составлен протокол за употребление наркотических средств. Теперь им грозит пятитысячный штраф и административный арест до 15 суток.
Изъяты использованные шприцы и стеклянная колба со следами нагара. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов...». Хозяин квартиры может сесть в тюрьму на четыре года.