В Ленинском районе Челябинска закрыли наркопритон

О злачном месте в полицию сообщили неравнодушные граждане

Полицейские Челябинска пресекли деятельность притона для наркоманов, который располагался в одном из жилых домов Ленинского района. Информацию о работе притона силовики получили благодаря акции «Сообщи, где торгуют смертью». Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Собственник квартиры, ранее не судимый местный житель 1983 года рождения, предоставлял свою жилплощадь наркозависимым лицам на систематической основе. Известно, что мужчина также употребляет запрещенные к обороту вещества»,

— замечают в пресс-службе.

Во время рейда в наркопритоне находились наркозависимые лица. На трех челябинцев составлен протокол за употребление наркотических средств. Теперь им грозит пятитысячный штраф и административный арест до 15 суток.

Изъяты использованные шприцы и стеклянная колба со следами нагара. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов...». Хозяин квартиры может сесть в тюрьму на четыре года.