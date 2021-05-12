В Ленинском районе Челябинска загорелась квартира

Пострадавших нет

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Сегодня утром, 12 мая, на 8 этаже многоквартирного дома в Челябинске загорелась квартира. Хозяев в это время не было дома. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в квартире дома по улице Новороссийской, 22. Очевидцы вызвали пожарных.

«На место происшествия прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава. Возгорание быстро ликвидировали, пострадавших и эвакуированных нет», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Во время пожара хозяев квартиры не было дома. По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования.