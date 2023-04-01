В Ленинском районе Челябинска столкнулись шесть автомобилей

Медицинская помощь никому не потребовалась

В Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе столкнулись сразу шесть автомобилей. В массовой аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло около дома № 7 по Копейскому шоссе утром 31 марта. 21-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», столкнулась с автомобилем «Митсубиси Лансер». После чего последний врезался в автомобиль «Ивеко», а «ВАЗ» от удара сместило вправо, и машина врезалась в маршрутку, следующую по маршруту № 75, а также в автомобили «Хонда Фит» и «Хендай».

Причины произошедшего выясняются, проводится проверка.