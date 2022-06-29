В Ленинском районе Челябинска сломался трамвай

Горожане не могут уехать из‑за отсутствия другого транспорта

В Ленинском районе Челябинска на остановке «Завод „Электромашина“» этим утром сломался трамвай. В результате движение электротранспорта встало с улицы Новороссийской в сторону «Авроры». Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«В Ленинском опять сломался трамвай, народу полно. Проблема в том, что на следующей остановке, „Лизы Чайкиной“, нет другого транспорта, людям придется идти пешком или объезжать по большому кругу», — посетовала читательница нашего сайта.

По ее словам, поломки электротранспорта на этом участке не редкость, а из-за отсутствия другого транспорта люди могут опоздать на работу.