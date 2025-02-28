В Ленинском районе Челябинска накрыли наркопритон

В квартире на улице Дзержинского люди собирались, чтобы употреблять

Полиция ликвидировала наркопритон в Ленинском районе Челябинска. Ранее судимый 38‑летний мужчина пускал в свою квартиру по улице Дзержинского людей, чтобы они там употребляли наркотики. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли трубки со следами нагара, электронные весы и другие предметы, используемые для употребления наркотиков. На троих посетителей притона за потребление наркотических средств без назначения врача составлены протоколы об административном правонарушении. Сам хозяин квартиры также является наркозависимым.

Возбуждено уголовное дело.