В Ленинском районе Челябинска ликвидировали наркопритон

Его устроил зависимый от психотропных веществ судимый мужчина

В Ленинском районе Челябинска пресечена деятельность наркопритона, который располагался в жилом доме и угрожал безопасности горожан. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили данные об организации наркопритона в жилом доме. Информация подтвердилась. Неоднократно судимый 53-летний мужчина пускал в квартиру наркозависимых и позволял им колоться.

«При осмотре жилища обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков. Во время проверки составлено четыре протокола по административной статье «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». На хозяина завели уголовное дело по статье «Организация... притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»,

— рассказывают в пресс-службе полиции.