В Ленинском районе Челябинска пресечена деятельность наркопритона, который располагался в жилом доме и угрожал безопасности горожан. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили данные об организации наркопритона в жилом доме. Информация подтвердилась. Неоднократно судимый 53-летний мужчина пускал в квартиру наркозависимых и позволял им колоться.«При осмотре жилища обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков. Во время проверки составлено четыре протокола по административной статье «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». На хозяина завели уголовное дело по статье «Организация... притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», — рассказывают в пресс-службе полиции.
Несмотря на то что хозяин также употребляет психотропные препараты ему грозят четыре года заключения.
Между тем жительнице Агаповского района грозит до трех лет лишения свободы за хранение контрафактных сигарет и алкоголя с целью дальнейшей продажи. Полицейские обнаружили у 66-летней женщины свыше двух тысяч бутылок спиртного и более 120 пачек сигарет, на которых отсутствовали обязательные акцизные и федеральные марки.