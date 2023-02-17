В Ленинском районе Челябинска из‑за ДТП встало движение трамваев

Столкнулись эвакуатор и «Газель»

В Челябинске днем в пятницу, 17 февраля, в Ленинском районе произошло ДТП. Столкнулись эвакуатор и «Газель», после чего второе авто опрокинулось. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

По словам очевидцев, из-за ДТП встало движение трамваев 12, 18 и 22 от перекрестка улиц Машиностроителей и Новороссийской в направлении Чистопольской. Также сообщается, что встали троллейбусы маршрута 25.

В Госавтоинспекции добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, чтобы восстановить движение транспорта.