В Ленинском районе Челябинска из пожара спасли инвалида

Возгорание произошло в многоквартирном доме

В Ленинском районе Челябинска, на улице Ереванской, сотрудники МЧС спали из пожара маломобильного мужчину. Он получил ожоги и госпитализирован, сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь охватил два балкона на четвертом и пятом этажах. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек.

«Пострадал хозяин квартиры 4-го этажа — маломобильный мужчина 1960 года рождения. Он получил ожоги и был госпитализирован», — сообщили в МЧС.

К месту направлена испытательная пожарная лаборатория. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. На месте работали 16 человек личного состава и четыре пожарные машины.