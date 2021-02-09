В Ленинском районе Челябинска иномарка сбила девочку

Ребенок получил травмы

Вечером в понедельник, 8 февраля, в Ленинском районе Челябинска автомобиль «Хендай Санта Фе» сбил семилетнюю девочку, сообщили в пресс-службе городского УГИБДД.

ДТП случилось в 11:30 на ул. Электростальской, 33. За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. Девочка получила травмы.

Госавтоинспекция города напоминает, что проезжую часть можно переходить только в зоне действия пешеходного перехода и только на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. Пешеходам рекомендуется носить на одежде световозвращающие элементы.