В лагере «Черемушки» под Челябинском досрочно завершили первую смену

Несколько детей пожаловались на плохое самочувствие

В лагере «Черемушки» в поселке Лазурном Красноармейского района досрочно завершили первую смену из-за того, что несколько ребят в первые дни заезда почувствовали недомогание. Детей вывезли. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уточняется, что в день заезда на боли в животе и тошноту пожаловался один ребенок, в последующие дни за медпомощью с аналогичными симптомами обратились другие дети.

«В лагере сразу были предприняты необходимые меры, извещены компетентные органы, организована проверка Роспотребнадзора. Для сохранения здоровья и из соображений безопасности было принято решение о досрочном прекращении смены»,— сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Роспотребнадзор уже приступил к проведению санитарно-эпидемиологического расследования. Проверку проводит и прокуратура.

«Прокуратурой будет дана оценка обоснованности выдачи медицинскими организациями справок о неконтактности для заезда в лагерь, полноте проверки состояния здоровья детей при заезде, оценка надлежащего исполнения родительских обязанностей»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура проконтролирует возврат платы за пребывание детей в лагере.

Напомним, в конце июля несколько детей также пожаловались на тошноту и боли в животе в лагере «Аленушка» под Чебаркулем. В ходе проверки в лагере выявили норовирус. Возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание.