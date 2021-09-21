В кыштымской квартире 24‑летнюю девушку нашли задушенной

СК ищет убийцу

В квартире одного из домов по улице Челюскинцев в Кыштыме нашли тело 24-летней девушки. По данным судмедэкспертизы, ее задушили. Об этом сообщили в городском следственном отделе.

Тело молодой женщины обнаружили местные жители в минувшее воскресенье. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть пострадавшей наступила от механической асфиксии.

«Виновник скрылся с места преступления. Ведется розыск предполагаемого убийцы», — рассказали в следственном отделе по Кыштыму.

Накануне в Челябинске в квартире по улице Братьев Кашириных нашли тело пенсионерки, которая умерла почти два года назад.