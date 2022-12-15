В Кыштыме жители обнаружили шкуры косуль

Местные полагают, что в городе орудуют охотники

В Кыштыме местные жители обнаружили шкуры косуль рядом с берегом озера Сугомак. Информацию об этом сегодня, 15 декабря, ИА «Первое областное» подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

О страшной находке кыштымец Руслан Б. сообщил в социальных сетях.

«До сих пор в шоке от увиденного. В таком многолюдном месте, где раньше проходил мотокросс, лежат шкуры убитых косуль, то есть охотники в нашем городе никого не боятся. Можно сказать, в черте города убивают беззащитных животных», — написал мужчина.

Местные жители обратились в полицию.

«Отдел дознания проводит проверку. Пока подробностей нет», — сообщили в региональном полицейском главке.

В комментариях к посту некоторые пользователи написали, что снять шкуру с косуль могли не охотники, а живодеры. Другие же кыштымцы полагают, что напасть на копытных могли собаки.