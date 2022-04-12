В частном секторе Кыштыма вечером 11 апреля хозяйка дома на Малой Тюменской почувствовала характерный запах газа. На место выехали экстренные службы, опасный район оцепили, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
«Женщина с детьми на время проведения работ покинула свой дом. В низине на улице и в подвале самого дома было зафиксировано скопление газа. Газопровод, а вместе с ним и отопление домов на улице перекрыли. Утечку газа обнаружили под землей на семиметровом подземном участке газопровода», — рассказали спасатели.
Авария устранена, но ремонтные работы на газовом узле продолжаются и сегодня, 12 апреля.
Добавим, несколько лет назад по этому адресу уже произошла страшная трагедия. В результате утечки и последующего взрыва газа был частично разрушен дом, погиб человек.
Южноуральцам рекомендуют своевременно проверять газовое оборудование и не игнорировать признаки возможной аварии. При обнаружении опасности сообщайте по телефону 112.