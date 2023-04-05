В Кыштыме женщина за пять дней потратила 75 тысяч рублей с чужой карты

Обвиняемая покупала одежду и технику

В Кыштыме завершили расследование уголовного дела о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ) в отношении 61-летней женщины. Обвиняемая взяла банковскую карту своего знакомого, чтобы купить ему лекарство, однако не вернула ее и потратила все деньги. Об этом сегодня, 5 апреля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, в течение пяти дней подозреваемая ходила по магазинам и сделала более 40 покупок — женщина купила обувь, одежду, два мобильных телефона. Всего было совершено 40 оплат.

«69-летний потерпевший пытался найти свою банковскую карту, полагая, что мог ее потерять. Мужчина даже обошел магазины в поисках пропажи, однако найти ее так и не смог. Тогда кыштымец обратился в отделение банка. В организации ему сообщили, что имеющиеся на счете деньги, порядка 75 тысяч рублей, были потрачены»,— рассказали в региональном полицейском главке.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.