В Кыштыме женщина перевела мошенникам более 1,5 млн рублей

Потерпевшая совершила 108 банковских переводов

В дежурную часть полиции Кыштыма обратилась 69-летняя местная жительница. Пенсионерка по указке мошенников перевела на неизвестные счета 1,6 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Женщину обманули по классической схеме — звонок от сотрудника банка. Потерпевшей сообщили, что кто-то пытается взломать ее учетную запись, и уговорили перевести по 15 тысяч рублей на разные счета. Женщина сделала 108 переводов и только потом поняла, что ее обманули.

Также от звонков лжесотрудников банка пострадали жители Озерска и Копейска — они перевели злоумышленникам 860 тысяч рублей.

По фактам происшествий возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами.

Как ранее сообщал наш сайт, в Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию.

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.