Родственники пропавшей обратились за помощью к полицейским. А те разыскали и спасли бабушку.
«На поиски пожилой женщины был ориентирован личный состав отдела полиции, другие специальные службы и волонтеры. Участковые старшие лейтенанты полиции Виктор Киприянов и Денис Коннов совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда с помощью квадрокоптера обнаружили местонахождение пожилой женщины», — рассказывают в пресс-службе.
Оказалось, что бабушка застряла в болоте. Женщина была сильно измождена и еле держалась на ногах. Участковые помогли ей выбраться из трясины и на руках вынесли через лес к дороге.
Бабушке вызвали скорую помощь, сейчас пенсионерка вне опасности.