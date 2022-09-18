В Кыштыме завершены поиски пропавшей сутки назад 80-летней старушки

Женщину нашли на болоте при помощи квадрокоптера

В Кыштыме завершены поиски 80-летней женщины, которая ушла в лес в субботу, 17 сентября, и не вернулась. Об этом вечером в воскресенье, 18 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Родственники пропавшей обратились за помощью к полицейским. А те разыскали и спасли бабушку.

«На поиски пожилой женщины был ориентирован личный состав отдела полиции, другие специальные службы и волонтеры. Участковые старшие лейтенанты полиции Виктор Киприянов и Денис Коннов совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда с помощью квадрокоптера обнаружили местонахождение пожилой женщины»,

— рассказывают в пресс-службе.

Оказалось, что бабушка застряла в болоте. Женщина была сильно измождена и еле держалась на ногах. Участковые помогли ей выбраться из трясины и на руках вынесли через лес к дороге.

Бабушке вызвали скорую помощь, сейчас пенсионерка вне опасности.