В Кыштыме заключенный колонии пытался получить наркотики в сигаретах

В отношении осужденного возбуждено уголовное дело

Оперативники МО МВД «Кыштымский» совместно с сотрудниками ГУФСИН пресекли попытку передачи в исправительную колонию наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков узнали о готовящейся передаче веществ и предупредили коллег из ГУФСИН.

«Оперативники в ходе осмотра посылки, адресованной одному из заключенных, обнаружили и изъяли сигареты, внутри которых было спрятано запрещенное наркотическое вещество, помещенное в капсулу. Общая масса синтетического наркотика составила более 0,3 грамма», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении арестанта возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор. Устанавливаются лица, причастные к передаче посылки.