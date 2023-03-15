В Кыштыме заключенному колонии отправили мефедрон в упаковке плавленого сыра

Возбуждено уголовное дело

Оперативники ИК-10 совместно с полицией установили виновных, отправивших наркотики на территорию колонии. Вещество было спрятано в упаковку с плавленым сыром. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.

Упаковка находилась в пакете с другими продуктами.

«Проведенная экспертиза показала, что это наркотик мефедрон общей массой 2,93 грамма. Отметим, синтетический наркотик мефедрон считается наиболее опасным. В России оборот этого вещества запрещен с 2010 года», — рассказали в региональном ГУФСИН.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228 УК РФ («Попытка незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств»).