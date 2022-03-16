В Кыштыме загорелась проводка в обувном магазине Zenden

Обошлось без пострадавших

На пульт дежурной части в Кыштыме поступило сообщение о пожаре в обувном магазине Zenden. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде по Челябинской области.

ЧП случилось накануне днем. На место происшествия прибыли силы пожарных частей 38 и 117.

«В ходе разведки установлено, что произошло короткое замыкание электрической проводки, без последующего горения», — сообщили спасатели.

Пострадавших нет.

Как ранее сообщал наш сайт, на улице Котина в Челябинске загорелись две секции торгового павильона — магазин «Равис» и кондитерская.