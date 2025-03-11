В Кыштыме задержан автовор, пытавшийся продать чужой Mitsubishi Outlander

Хозяйка авто заметила, как ее машину угоняют

Полиция задержала 40-летнего местного жителя Кыштыма, подозреваемого в краже автомобиля Mitsubishi Outlander стоимостью 900 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяйка автомобиля позвонила в полицию, потому что сработала сигнализация. Она увидела из окна, как неизвестные мужчины пытаются угнать машину.

«Полиция быстро приехала и арестовала кыштымца, который раньше уже имел проблемы с законом. Оказалось, он украл ключи от машины на работе и пытался продать ее за 150 тысяч рублей прямо на парковке. Его поймали с поличным, когда он показывал машину потенциальному покупателю», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчину на время следствия заключили под стражу.