В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося из арбалета доставить в колонию марихуану

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы

Сегодня, 21 февраля, рядом с колонией строгого режима в Кыштыме остановили автомобиль такси, пассажир которого приехал к исправительному учреждению с арбалетом и стрелой, сообщили в ГУФСИН РФ по Челябинской области.

Преступление пресечено сотрудниками оперативного отдела ИК-10 ГУФСИН России по региону совместно с коллегами из наркоконтроля МО МВД России «Кыштымский».

«К стреле был примотан сверток с веществом. По результатам экспертизы выяснилось, что в колонию пытались доставить марихуану», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке наркотиков (статья 228 УК РФ).