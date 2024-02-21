Сегодня, 21 февраля, рядом с колонией строгого режима в Кыштыме остановили автомобиль такси, пассажир которого приехал к исправительному учреждению с арбалетом и стрелой, сообщили в ГУФСИН РФ по Челябинской области.
Преступление пресечено сотрудниками оперативного отдела ИК-10 ГУФСИН России по региону совместно с коллегами из наркоконтроля МО МВД России «Кыштымский».
«К стреле был примотан сверток с веществом. По результатам экспертизы выяснилось, что в колонию пытались доставить марихуану», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке наркотиков (статья 228 УК РФ).