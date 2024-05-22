В Кыштыме задержали 24‑летнего мужчину по подозрению в поджоге Land Rover

Ущерб потерпевшему составил два миллиона рублей

В Кыштыме задержали 24-летнего жителя Сатки, который поджег Land Rover, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Машина была припаркована на улице Демина, с заявлением в полицию обратился хозяин авто. Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН «Таганай» управления Росгвардии по Челябинской области задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности мужчину. Мотив его поступка выясняется.

«В квартире подозреваемого в Сатке были найдены вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело об уничтожении чужого имущества путем поджога (статья 167 УК РФ)», — рассказали в региональном полицейском главке.

В Челябинской области 16‑летние подростки угнали и подожгли автомобиль.

