В Кыштыме вынесли приговор за убийство с изнасилованием 30‑летней давности

На скамью подсудимых отправился 61‑летний житель Башкортостана

Кыштымский городской суд вынес приговор 61-летнему жителю Стерлитамака Республики Башкортостан за особо тяжкое преступление, совершенное 30 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Преступление совершено в июне 1994 года в Карабаше. Пьяный подсудимый напал на 17-летнюю девушку, сдавил ей шею и затащил на заросшую березняком пустошь, чтобы изнасиловать. Она пыталась сопротивляться, звала на помощь. Тогда нападавший решил скрыть преступление и ударил девушку камнем по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

Более трех десятилетий преступление оставалось нераскрытым. В ходе работы по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет материалы были повторно проанализированы, вновь допрошены свидетели. В поле зрения правоохранительных органов попал ранее судимый 61-летний уроженец Башкортостана, который на момент совершения преступления жил в Карабаше и в то время обеспечил себе алиби, оказавшееся ложным.



«При психофизиологическом исследовании с использованием полиграфа удалось получить важную для следствия информацию, а во время допроса мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства», — рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину признан виновным по пункту «е» статьи 102 УК РСФСР (убийство с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием). С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск матери погибшей о взыскании 1 миллиона рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.