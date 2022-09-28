В Кыштыме вынесли приговор убийце солистки местной рок‑группы

Мужчину отправили в колонию строгого режима

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,

— рассказали в суде.