Кыштымский городской суд вынес приговор 24-летнему мужчине по делу об убийстве солистки рок-группы Harley Анастасии Хорольской. Об этом сообщили пресс-службе суда.
Установлено, что 19 сентября 2021 года в Кыштыме обвиняемый задушил 24-летнюю девушку, затем украл ее телевизор и скрылся с места преступления. Технику подсудимый сдал в ломбард и получил около 10 тысяч рублей. Были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого вскоре задержали, он сообщил, что был знаком со своей жертвой несколько недель.
Во время следствия мужчина признал вину в убийстве Анастасии Хорольской, однако в суде от своих слов отказался.
«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали в суде.
С подсудимого в пользу родственницы погибшей взыскана компенсация морального вреда 1 миллион рублей и расходы на погребение.