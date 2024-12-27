В Кыштыме вынесли приговор подпольным оружейникам

У них нашли гранаты, мины и патроны

Кыштымский городской суд вынес приговор двоим жителям региона за сбыт и хранение боеприпасов, взрывных устройств и за вымогательство (статьи 222 УК РФ, 222.1 УК РФ, 163 УК РФ). Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Сотрудники ведомства в сентябре прошлого года обнаружили подпольный склад оружия. В результате из оборота изъяты нарезное огнестрельное оружие, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. Совместно с полицией сотрудники УФСБ задержали двоих подозреваемых в обороте оружия.

«Первый приговорен к семи годам колонии общего режима, второй — к четырем годам», — прокомментировали в ведомстве.

Также первый виновный должен выплатить штраф 50 тысяч рублей.