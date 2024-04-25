В Кыштыме водителя лесовоза будут судить за ДТП с командой по маунтинбайку

Обвиняемый признал свою вину

Прокуратура Кыштыма направила в суд уголовное дело водителя лесовоза, которого обвиняют в аварии, где пострадал несовершеннолетний спортсмен, сообщает прокуратура региона.

Напомним, что 22 июля 2023 года водитель лесовоза на 16‑м километре автодороги Кыштым — Слюдорудник — Большие Егусты врезался в попутно двигавшийся автомобиль УАЗ. В результате чего автомобили совершили столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Caldina, который совершил наезд на несовершеннолетнего участника соревнований по маунтинбайку.

«В результате ДТП 16-летнему спортсмену причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал свою вину и возместил потерпевшему причиненный вред в размере 150 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.