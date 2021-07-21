В Кыштыме водитель пикапа насмерть сбил 7‑летнего велосипедиста

Прокуратура организовала проверку

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На перекрестке улиц Мира и Сугомакской в Кыштыме 62-летний водитель автомобиля Toyota Tundra насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

Трагедия случилась накануне вечером. При повороте направо на перекрестке водитель не уступил дорогу мальчику на велосипеде и сбил ребенка. От полученных травм, по данным прокуратуры, школьник скончался на месте.

На место совершения дорожно-транспортного происшествия выехал прокурор Кыштыма Сергей Волков.

«Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.