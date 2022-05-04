В Кыштыме водитель кроссовера наехал на семилетнего велосипедиста

Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте

В минувшие выходные в Кыштыме Челябинской области автомобилист наехал на семилетнего ребенка, который пересекал дорогу на велосипеде в неположенном месте. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Кыштыму.

Авария произошла около дома № 83 по улице Куйбышева. Юный велосипедист, перед тем как выехать на дорогу, не посмотрел по сторонам и оказался под колесами автомобиля «Чери Тиго», за рулем которого находилась 52-летняя женщина.

На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и оказала ребенку, получившему незначительные повреждения, необходимую помощь.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Утром 1 мая в Кыштыме произошла смертельная авария. 22-летний водитель отечественного авто не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в линию электропередач, в результате автомобиль перевернулся. Водителя и его пассажира — 23-летнюю девушку — доставили в больницу. Последняя вскоре скончалась. Все обстоятельства ДТП выясняются.